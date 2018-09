Colombia bestrijdt smokkelaars met duikboten

Drugssmokkelaars gaan vaak te water in Baai van Urabá, niet ver van de grens met Panama. Daarvandaan proberen ze over de Caribische Zee Panama en Centraal-Amerika te bereiken. Er is geen wegverbinding tussen Colombia en Panama. Transport tussen de twee buurlanden, legaal of illegaal, moet over het water of door de lucht.

Het Colombiaanse leger zet al oppervlakteschepen tegen de cocaïnemaffia in. Op die manier werd dit jaar al 51 ton onderschept. De jaarproductie van cocaïne in Colombia daalt sterk en is nu nog naar schatting 300 tot 400 ton.