’Een op de vijf mensen in de knel bij uitvoeringsdienst’

Dat concludeert de Tweede Kamer na een parlementair onderzoek naar uitvoeringsorganisaties. Een Kamercommissie ziet hoe ongeveer 20 procent van de burgers ’niet goed uit de voeten kan’ met wet- en regelgeving en zich vervolgens te hoop loopt bij een uitvoeringsdienst, waar de werknemers volgens het onderzoek ook ’moeite hebben de regels te doorgronden en toe te passen’.

De belangrijkste oorzaak van het probleem is volgens de Kamer de verre van goede samenwerking tussen Tweede Kamer, ministeries en uitvoeringsorganisaties. Bij het maken van nieuw beleid wreekt zich dat er in deze driehoek te weinig onderling vertrouwen is en er niet goed wordt uitgezocht of dat beleid eigenlijk wel uitvoerbaar is en wat het voor mensen betekent. „De burger raakt uit beeld”, schrijft de commissie.

Die begon een jaar geleden aan zijn onderzoek naar problemen bij de uitvoeringsdiensten, op verzoek van de Tweede Kamer. Het belangrijkste voorbeeld van hoe dat volledig fout kan gaan, is de kinderopvangtoeslagaffaire bij de Belastingdienst. Maar er speelt meer bij de uitvoeringsdiensten: de lange wachtlijsten voor 75-plussers die hun rijbewijs willen verlengen bij het CBR bijvoorbeeld.

De commissie stuit op een aantal oorzaken voor de uitvoeringsproblemen. Nieuwe wetten en regels zijn soms te complex, als er problemen zijn komen die signalen door ’een leemlaag aan managers’ vaak niet op de goede plek terecht, er is jarenlang te veel bezuinigd op uitvoeringsdiensten en de Tweede Kamer heeft een ’blinde vlek’ voor de uitvoering.

Aanbevelingen om de uitvoeringsproblemen in de toekomst te voorkomen, heeft de commissie ook. Ze pleit er bijvoorbeeld voor dat de Kamer vaker rechtstreeks met burgers en uitvoerders praat en meer aandacht besteedt aan de uitvoerbaarheid van plannen en wetsvoorstellen. Diezelfde Kamer zou ook wel wat meer ondersteuning kunnen krijgen, oppert de commissie. Die wil ook meer ruimte bieden voor maatwerk van en vertrouwen in de werknemers van de diensten.