Jihadisten laten Libanezen vrij

De deal is bereikt door bemiddeling van Qatar, dat in de Syrische burgeroorlog jihadisten steunt. Het al-Nusra Front werd begin 2012 opgericht en bestaat uit soennitische extremisten die een islamitische heilstaat in Syrië nastreven. Het front is een vertakking van al-Qaeda.

Het al-Nusra Front wordt dankzij steun uit de Arabische Golfstaten tot de belangrijkste strijdgroepen gerekend die tegen de regering van president Bashar al-Assad vechten. Het front is ook in conflict met de soennitische extremisten van IS. De jihadisten van IS hebben inmiddels het al-Nusra Front op veel terreinen overvleugeld met behulp van hun olierijke 'kalifaat'.

Het hoofd van de Libanese veiligheidsdienst heeft dinsdag gezegd dat hij nu ook met IS wil onderhandelen over de vrijlating van negen Libanese militairen.

After prison swap betw #Lebanon & #JAN, #ISIS leader al-Baghdadi's ex-wife Saja al-Dulaimi intents moving 2 #Turkey https://t.co/9kVNmNhAKK- Johannes Saal (@johannes_saal) 2 december 2015