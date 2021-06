Duitsland waarschuwt Nederlands kabinet

Binnenland

Politie Brabant pakt 47 mensen op in groot onderzoek Whatsapp-fraude

De politie heeft in de afgelopen maanden 47 mensen in Oost-Brabant opgepakt in verband met een groot onderzoek naar Whatsapp-fraude. De opgepakte verdachten zijn veelal ’geldezels’ die hun bankrekening beschikbaar stelden aan de oplichters.