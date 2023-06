Natuurherstelwet Timmermans overleeft spannende stemming in milieucommissie

Volgende maand stemt het voltallige Europees Parlement over het voorstel, dan zal blijken of een meerderheid de milieucommissie volgt. De afgelopen dagen is er, met hulp van de Europese Commissie, een heuse lobbyoorlog uitgebroken tussen voor- en tegenstanders van de wet. Voormalig PvdA-leider Diederik Samsom, rechterhand van Timmermans, werd op kritische Europarlementariërs afgestuurd met het dreigement dat ze kunnen fluiten naar nieuwe voorstellen die wél goed zijn voor boeren en tuinders als ze niet instemmen.

De linkse voorstanders van de wet en de milieulobby vinden de wet noodzakelijk om het VN-akkoord over biodiversiteit te halen. Ze vrezen een insectenramp en bodemverarming als er niet hardgrondig wordt ingegrepen. Experts in Nederland waarschuwen voor een potentiële tweede juridische stikstofcrisis.

Als het Europees Parlement in juli instemt kunnen de onderhandelingen met EU-lidstaten beginnen, daarna is er nog een laatste stemronde. Komende dinsdag nemen de lidstaten een standpunt in over de natuurherstelwet.

EU-voorzitter Zweden, waar de rechtse regering onder vuur ligt vanwege mogelijke schadelijke gevolgen van de wet voor de bosbouw-industrie, overweegt volgens diplomaten om de stemming uit te stellen. Onder andere Luxemburg en Frankrijk hebben een brief ondertekend met de oproep om de behandeling niet te vertragen.

Pauzeknop

In Nederland heeft een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) gevraagd om op de pauzeknop te drukken. Komende vrijdag hakken lidstaten waarschijnlijk een knoop door over de agenda.