Maffia-bazen gepakt die onterecht EU-subsidies opstreken

Volgens Italiaanse media verdween meer dan 5 miljoen aan Europees geld in de zakken van de maffiabazen in de omgeving van Messina. Zij deden met vervalste documenten voorkomen dat ze grond voor landbouw benutten waardoor ze voor EU-geld in aanmerking kwamen. Een eenvoudige controle had het bedrog boven water kunnen brengen, maar daar was geen sprake van. Onder de verdachten zijn lokale ambtenaren.

De arrestanten worden verdacht van bedrog, drugshandel en afpersing.