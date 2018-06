Coalitie gooit recordaantal bommen op IS

De 3271 bommen die in november op IS-doelen vielen zijn bijna het dubbele van de 1683 in juni, de 'rustigste' maand van dit jaar. In totaal hebben gevechtsvliegtuigen, bommenwerpers en drones sinds augustus 2014 bijna 32.000 bommen afgeworpen in bijna 11.000 vluchten. Het gaat daarbij vooral om precisiebommen.

