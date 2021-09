Kamer laakt PVV om pleidooi over bescherming journalisten

Dat soort uitspraken, zeker van politici, leidt tot wantrouwen en agressie tegen de media, stelden onder meer VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie, DENK en SP. Ze waarschuwen dat een aanval op de vrije pers, een aanval is op de democratie en de rechtsstaat. In onderzoek komt naar voren dat acht op de tien journalisten te maken hebben gehad met bedreiging of agressie. Bijna een derde van de journalisten zegt dit maandelijks te ervaren.

„Wat wij zeggen, onze woorden, doen ertoe, omdat ze media verdacht maken. Juist wij als Tweede Kamer moeten onze verantwoordelijkheid nemen”, zei Hanneke van der Werf van D66. Dit soort taal en aanvallen op de media leiden volgens haar tot minachting en woede van het publiek tegen de pers. Woorden hebben consequenties en kunnen intimiderend zijn, zegt Peter Kwint van de SP.

Voer tot discussie

PVV-Kamerlid Gidi Markuszower was het niet eens met de beschuldigingen. Volgens hem overdrijven de partijen „zomaar wat woordjes” en benadrukte hij dat de PVV nooit oproept tot agressie of geweld. Hij meent dat juist PVV’ers vaak worden weggezet in de media als racisten, xenofoben en nazi’s en dat de partij daarom af en toe wel wat terug mag zeggen. VVD en GroenLinks laakten zijn verdediging.

Een Kamermeerderheid ondertekende later in het debat een motie van D66, die stelt dat uitspraken van Kamerleden „bijdragen aan het klimaat van agressie en wantrouwen.” Daarbij wordt expliciet uitgesproken dat de Kamer de taak heeft om „de vrije pers te verdedigen en dat zij alle vormen van bedreiging van en agressie tegen journalisten, of acties en uitspraken die anderen daartoe aanmoedigen, ten stelligste veroordeelt.” Over de motie wordt binnenkort gestemd.

PersVeilig

De Tweede Kamer wil dat journalisten beter worden beschermd tegen agressie en geweld. Daarvoor is inmiddels een project opgezet, maar dit werkt nog niet goed genoeg, stellen de meeste partijen. Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus zegt het project PersVeilig te blijven ondersteunen. Ook wil hij meer onderzoek naar de daders en hun motieven.