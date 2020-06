Geschorste verpleegster nu model

De 23-jarige Nadia Zhukova, die gefotografeerd werd in de outfit waarna de foto de wereld rondging, blijft wel werken in het ziekenhuis, maar is ook op posters te zien in sportkleren. Ze is namelijk aan de slag gegaan bij ZASPORT, een Russisch merk voor sportkleding.

In een interview met de website van het merk laat Nadia weten dat ze nog steeds verbaasd is over de hoeveelheid aandacht die de foto kreeg. „Ik weet nog op welke dag de foto werd gemaakt, maar hoe het kon dat hij zich zo snel verspreidde, is nog steeds een groot mysterie.”

Ze besloot om haar social media-accounts direct offline te halen, inmiddels staan deze weer online. „Ik was niet klaar voor al deze aandacht.” Nadia schaamt zich naar eigen zeggen nog steeds om over het onderwerp te praten.

Naast haar nieuwe carrière heeft ze nog een grote droom: geneeskunde studeren. „Ik ga me deze zomer aanmelden. Het belangrijkste voor mij is om een goede dokter te worden en om mensen te helpen.”