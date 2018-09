Star Wars hype overdreven of…?

Vanaf het moment dat de komst van The Force Awakens werd aangekondigd, kwam er een levendige handel met hebbedingen op de markt. Gadgets, kleding en andere merchandise waarop een of ander karakter uit de films staat afgebeeld. De mafste producten zag ik: lollies in de vorm van lichtzwaarden, dekbedden met Darth Vader, Stormtroopereierdopjes, R2D2 theepotten, kerstballen met een pratende Yoda. Hoe gekker en origineler, hoe beter.

Want deze film moet de merchandise van afgelopen jaren natuurlijk wel overtreffen in aantallen. In 2012 was de totale opbrengst van alle Star Wars producten (inclusief DVD’s en videospelletjes) 27 miljard euro, waarmee het merk het predicaat Meest Succesvolle Merchandise onderneming in het Guinness Book of Records kreeg.

Kinderslofjes met Darth Vader

Goede kans dat de nieuwe film dat record gaat breken. Want er zijn maar weinig merken die de komst van The Force Awakens links laten liggen. Of het nu goedkope ketens betreft of ontwerpers van vooraanstaande modehuizen. De Japanse keten Uniqlo (het dichtstbijzijnde filiaal zit in Antwerpen) heeft sweaters en kinderslofjes met Darth Vader, T-shirts met pakkende prints. Primark heeft een uitgebreide Star Wars-afdeling met shirtjes, rugtassen en sweaters voor een zacht prijsje.

Bij de keten Marks & Spencer zag ik mannensokken met diverse filmkarakters en boxershorts, terwijl bij de Disneystores in Londen en Parijs ruimteschepen, poppen van de belangrijkste karakters en pyjama’s met een print over de toonbank gaan. Dat Disney een groot deel van de winkels heeft ingeruimd voor memorabilia is logisch, omdat het bedrijf producent is van de film. Dus toen zij mij uitnodigden om in Londen de lancering van Star Wars Fashion bij te wonen, greep ik ’m met beide handen aan.

Tricky combinatie

Mode en Star Wars is immers een tricky combinatie. De jurken die het Amerikaanse merk Rodarte vorig jaar heeft ontworpen waren toen cool, maar ogen nu ietwat gedateerd. Daarom was ik benieuwd waar ontwerpers als Peter Pilotto, J.W. Anderson en Christopher Raeburn mee zouden komen.

De stukken die de beroemde Britten in opdracht van Disney hebben ontworpen, werden in het Old Selfridges Hotel gelanceerd. Drankjes met namen als Empire Elixer en Dash of Dark werden geserveerd, terwijl Stormtroopers de weg baanden voor de modellen die de creaties van de modegoden showden.

Opgevulde kragen en wijde broeken

Het mode duo Peter Pilotto toonde een jumpsuit en een wollen jaquard jurk waarbij ze zich hadden laten inspireren door de X-wing vechter Poe Dameron en het ruimteschip de Millenium Falcon. De immens populaire ontwerper J.W. Anderson die naast zijn eigen merk ook dat van het label Loewe vormgeeft, maakte een gequilte korte sweater van linnen/zijde met opgevulde kragen en wijde broeken die hij versierde met zilverkleurige stickers en beeldjes.

Om het futuristische gevoel te benadrukken, had top visagist Pat McGrath de gezichten bewerkt met de speciale Star Wars make-up die zij voor Max Factor heeft ontwikkeld. Maar daar blijft het vast niet bij. Ik verwacht dat zodra de film in de bioscopen draait, er nog meer memorabilia wordt geïntroduceerd. Want het wachten is toch op dat ene mysterieuze karakter die pas wordt onthuld als de film draait….