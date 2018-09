Grote overwinning voor oppositie in Venezuela

President Nicolás Maduro heeft zijn nederlaag erkend. Hij spreekt van een "ongunstige uitslag". Het is voor het eerst in zestien jaar dat zijn socialistische partij PSUV geen meerderheid heeft in het parlement. Oppositieleider Henrique Capriles claimde de overwinning zondagnacht al vroeg. "De resultaten waar we op hoopten. Venezuela heeft gewonnen. Het is onomkeerbaar", schreef hij op Twitter.

Waarnemers en opiniepeilers waren het er voor de stembusgang al over eens dat de toestand in het Latijns-Amerikaanse land zo slecht is, dat de PSUV van president Nicolás Maduro de verkiezingen verliest.

De verkiezingen zondag verliepen zonder geweldsincidenten. Wel waren oppositieleden ongerust over de stemlokalen. Die bleven namelijk tot lang na de sluitingstijd open. De oppositie verdenkt de regeringspartij ervan stembusfraude te hebben gepleegd door de bussen in de avond vol te stoppen met vervalste stemmen.