Moordende oplichter voor het hekje

Na het overlijden van de mannen streek George H. de uitkering op van de overlijdensrisicoverzekering die hij eerder zelf op hun leven afsloot. H. was de vraagbaak van inwoners van wie de wortels net als de zijne in de Dominicaanse Republiek liggen. Hij stelde zich hulpvaardig op, spreekt goed Nederlands en toonde zijn landgenoten de weg in het Nederlands bureaucratisch systeem.

'Perfect murderweapon'

Dat deed hij ook bij Alfredo Bido Fernandez en Alan Perez Gonzales, twee jongemannen die net in Nederland waren. Volgens het OM waren ze gezond. Toch overleden ze. Dat zou komen doordat George H. ze had geïnjecteerd met succinylcholine, een middel dat bij operaties wordt gebruikt om spieren te verslappen. George H. was in beide gevallen degene die de hulpdiensten waarschuwde en bleek toevallig ook de begunstigde op de verzekeringspolissen van de slachtoffers. De politie ontdekte dat hij op zijn computer had gezocht naar de spierverslapper, in combinatie met de zoekwoorden 'perfect murderweapon'.

George H. wordt door het Openbaar Ministerie verder verdacht van het in scène zetten van zijn eigen dood, en die van twee anderen, om verzekeringspenningen te kunnen opstrijken. De advocaten van George H vinden dat het onderzoek door het Openbaar Ministerie aan alle kanten rammelt. Volgens hen waren de slachtoffers geen gezonde jongemannen, maar hadden ze beiden juist een slechte gezondheid. De verdediging vindt dat George H., net als de ten onrechte veroordeelde verpleegkundige Lucia de B., slachtoffer is van beeldvorming.

!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");