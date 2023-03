Steenrijke barones Myriam Ullens doodgeschoten, stiefzoon verdachte

Kopieer naar clipboard

Myriam Ullens met haar man Guy. Ⓒ ANP / AFP

OHAIN - Barones Myriam Ullens, een in Wallonië bekende zakenvrouw en filantrope, is woensdagochtend doodgeschoten. Nicolas Ullens (58), de stiefzoon van de barones, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord op zijn stiefmoeder.