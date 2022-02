Premium Het beste van De Telegraaf

Ondanks hondenweer marcheren de veteranen over Waalbrug ’Onze bevrijders stopten ook niet voor een storm of sneeuwbui’

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

Libanonveteraan Wim van Zijl houdt zijn baret stevig vast vanwege de wind, maar opgeven komt niet in hem op. „Een eer om dit te mogen doen.” Ⓒ APA

NIJMEGEN - Dat (oud-)militairen ook in weer en wind missies volbrengen, is tijdens de stormdagen maar weer eens bewezen bij de Sunset March in Nijmegen. Ondanks het hondenweer ging het wandelende eerbetoon door veteranen aan gesneuvelde WOII-geallieerden elke dag door. „Onze bevrijders stopten ook niet bij wind of sneeuw.”