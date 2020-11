Kabinet spekt voedselbank: ’Geen eten is desastreus’

Dat schrijven staatssecretaris Bas van ’t Wout van Sociale Zaken en minister Carola Schouten van Landbouw aan de Tweede Kamer.

Schouten laat weten binnenkort in gesprek te gaan met verschillende sectoren in de voedselketen: „Voor iemand die afhankelijk is van de voedselbank is een tekort aan voedsel desastreus. We moeten er met elkaar voor zorgen dat de voedselbanken juist in deze moeilijke tijden voldoende voedsel en producten kunnen uitdelen.”

Miljoenenhulp

Het kabinet wil twee procent van de middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) uittrekken om de voedselbanken te ondersteunen. Dat gaat om zo’n 8 miljoen euro in totaal. Ook VBNL wil een eerder toegekende coronasubsidie van 4 miljoen euro breder inzetten. In principe was het destijds de bedoeling dat voedselbanken daar alleen uit konden putten als het eigen calamiteitenfonds dreigde op te raken.