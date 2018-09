De auto, waarin de zwarte piet als passagier meereed, kwam door onbekende oorzaak op de linker weghelft terecht. Een tegemoetkomende SUV kon de wagen niet meer ontwijken. De brandweer moest de beknelde zwarte piet uit de auto bevrijden. Of hij gewond is geraakt, is niet bekend.

