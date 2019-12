VVD-achterban verdeeld over wachtgeld Dijkhoff

De partij zakt terug naar 22 zetels. Vorige week moest de VVD ook al twee zetels inleveren. De Hond peilde niet alleen het stemgedrag, maar vroeg ook naar de mening van mensen over de wachtgeldkwestie van Dijkhoff. Hij bleek 37.000 euro per jaar, meer dan een modaal salaris, te krijgen bovenop zijn schadeloosstelling à 115.000 euro voor zijn werk als Kamerlid.

Daar ontstond veel ophef over, maar Dijkhoff hield vast aan zijn wachtgeld. „Ik zie deze wachtgeldregeling als onderdeel van die arbeidsvoorwaarden”, was zijn reactie. „Het is uitgesteld loon, net als pensioen. Daar doe ik ook geen afstand van.” Dat deden andere oud-bewindspersonen in de Kamer, zoals PvdA’ers Asscher en Ploumen, wel.

In tegenstelling tot minister-president Rutte, blijkt de VVD-achterban niet geheel achter Dijkhoff te staan. Zo vindt 46 procent dat de liberaal van zijn wachtgeld af moet zien, terwijl maar 48 procent vindt dat hij het geld mag houden. De overige 6 procent heeft geen mening.

De rest van stemmend Nederland is een stuk duidelijker over het wachtgeld. CDA-stemmers zijn nog redelijk mild: ’slechts’ 62 procent van hen vindt dat hij ervan af moet zien. Bij alle andere partijen gaat dat om meer dan 80 procent.

In de peiling van De Hond verliest VVD opnieuw twee zetels, verder zijn er weinig verschuivingen. De coalitie heeft inmiddels in deze peiling nog maar 56 zetels over.