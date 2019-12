’Wachtgeldkwestie kost VVD zetels’

Volgens De Hond lijkt dit verlies samen te hangen met de ophef over het wachtgeld van Klaas Dijkhoff. De fractievoorzitter van de VVD krijgt bovenop zijn salaris als Tweede Kamerlid wachtgeld, omdat hij als minister meer verdiende dan nu. Andere ex-bewindslieden die in de Kamer zijn beland, zoals de PvdA’ers Lodewijk Asscher en Lilianne Ploumen, hebben daarvan afgezien. Premier Mark Rutte liet vrijdag echter weten dat Dijkhoff het volste recht op het wachtgeld heeft.

76 procent van de ondervraagden vindt dat Dijkhoff van dat wachtgeld moet afzien, 20 procent vindt dat niet. De huidige kiezers van de VVD vinden voor bijna de helft dat Dijkhoff eraf moet zien. Wat nog problematischer is voor de VVD is volgens De Hond dat de kiezers die in 2017 nog VVD stemden en nu niet meer, voor 70 procent vinden dat Dijkhoff van zijn wachtgeld moet afzien. En dat kan betekenen dat dit onderwerp voor de VVD een hinderpaal kan worden om die kiezers weer terug te winnen.

