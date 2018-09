'Helft afgewezen asielzoekers niet zeker weg'

Dit heeft Nieuwsuur zaterdagavond gemeld op gezag van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Van de overige 4000 asielzoekers in onbekend waar zij gebleven zijn. Die mensen kunnen Nederland op eigen houtje hebben verlaten of zijn ondergedoken in de illegaliteit.

Wie 'gecontroleerd' vrijwillig vertrekt, krijgt een bedrag tussen 200 en 2300 euro mee voor een nieuwe start in het land van herkomst. De DT&V zet altijd in op vrijwillig vertrek omdat dat het beste is ,,zowel voor de asielzoeker als voor de Nederlandse staat'', aldus directeur Rhodia Maas.