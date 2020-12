Politie schiet banden lek van vluchtende verdachte

De man is verdachte in een lopend onderzoek. De politie in Rotterdam wilde de man, die bekend staat als vuurwapengevaarlijk, arresteren in een woning. De man sloeg echter op de vlucht en ging er in een auto vandoor. Agenten van een speciaal team schoten op zijn banden, waarna hij kon worden aangehouden.

Een woordvoerster van de politie kon niet zeggen waarvan de man verdacht wordt.

De A16 was maandagavond tussen knooppunt Zonzeel en Breda-Noord afgesloten voor verkeer in verband met onderzoek.