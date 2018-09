Obama: wij laten ons niet terroriseren

WASHINGTON - "Amerika laat zich niet terroriseren. We zijn sterk en veerkrachtig." Dat zei president Barack Obama zaterdag in zijn wekelijkse videotoespraak. Hij riep Amerikanen op eendrachtig te zijn na de bloedige schietpartij eerder deze week in San Bernardino. Obama noemde de Californische stad "alweer een Amerikaanse gemeenschap die is vermorzeld door onbeschrijflijk geweld".