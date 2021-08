Zoektocht in water recreatiegebied levert geen bewijzen op in zaak vermiste Sumanta

Het zoeken werd uitgevoerd door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ). „Er is helaas niets aangetroffen dat relevant is voor het onderzoek”, aldus een woordvoerder van de politie.

De ouders van Sumanta waren vooraf over de actie geïnformeerd. Hoewel het speciale onderzoeksteam zich vooral toelegt op het vinden en bergen van in het water verdwenen mensen, was de zoektocht dinsdag vooral gericht op het naar boven halen van bewijzen en sporen van moord op Sumanta.

In het bijzonder werd gezocht naar metalen voorwerpen. Achter een rubberboot werd daartoe een speciale ’slee’ over de bodem van de watergangen getrokken. Aan kettingen aan de slee hingen enorme magneten die metalen van de bodem opvisten. Mogelijk werd specifiek gezocht naar een stuk schep dat bij het zoekmaken van het lichaam van de in 2018 verdwenen studente is gebruikt. „Wij blijven tips natrekken en zoeken door waar het zin heeft”, vertelde een lid van het zoekteam.

Ⓒ De Telegraaf

Er is in de afgelopen maanden meerdere malen intensief gezocht in een strook van 6000 m2 van het recreatiegebied De Hulk tussen Hoorn en Scharwoude. Dit gebied komt uit onderzoek naar voren als mogelijke plek waar hoofdverdachte Manodj B. uit Hoorn en zijn familieleden, die medeverdachten zijn in deze zaak, Sumanta zouden kunnen hebben gedumpt.

Schep

Het gebied is bestempeld als plaats delict, onder meer na de vondst van een deel van een schep. De politie vertelde de vondst van de schep interessant te vinden omdat het onderzoeksteam ervan uitgaat dat het lichaam van Sumanta is begraven. In afgeluisterde gesprekken zou Manodj ook hebben gerefereerd aan een stuk schep dat nog zoek is.

De 22-jarige, destijds zwangere, Sumanta is na 18 februari 2018 niet meer gezien. Vier personen worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op de zwangere studente. Het zijn Manodj B., zijn vrouw, broer en vader uit Hoorn. De Surinaamse Sumanta woonde bij het gezin in omdat ze in Nederland studeerde.

De politie heeft sterke aanwijzingen dat Manodj, de enige verdachte die nog vastzit, haar met messteken om het leven heeft gebracht omdat zij weigerde te voldoen aan diens verzoek om haar ongeboren kind, dat van hem was, weg te laten halen. Met de moord zou hij de familie-eer hebben willen redden.