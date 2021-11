Mysterieuze sterfte Zuid-Afrikaanse pelsrobben

Onderzoekers maken zich ernstige zorgen want dit is normaal gesproken het geboorteseizoen. Intussen sterven er langs diezelfde kuststrook ook nog steeds meer dan honderd zeevogels per dag aan de vogelgriep, van pinguïns tot Kaapse aalscholvers.

Vogelgriep

Het zijn voor Zuid-Afrikaanse zeebiologen bizarre tijden. Terwijl de vogelgriepuitbraak nog steeds niet onder controle is en honderden vogels per dag doodt, spoelen er sinds kort massaal dode pelsrobben aan. Hoewel er rond deze tijd van het jaar, wanneer zeehonden worden geboren, altijd pups overlijden, lopen de aantallen dit jaar in de honderden per dag.

Wat het allemaal opmerkelijker maakt, is dat verreweg de meeste dode dieren, van pups tot volwassenen, volledig zijn uitgemergeld, iets wat volgens onderzoekers duidt op ondervoeding. „We hebben dieren van alle leeftijden gevonden, van doodgeboren pups en net bevallen vrouwtjes tot volwassen mannetjes die letterlijk op de rotsen in elkaar zijn gestort”, zegt zeebioloog Tess Gridley directeur van de Kaapse natuurorganisatie Sea Search Research and Conservation in een verklaring. Hierin legt ze uit dat veel vrouwtjes waarschijnlijk zo uitgehongerd waren dat ze hun zwangerschap niet meer konden voortzetten, en vervolgens ook te sterven.

Overbevissing

Terwijl sommige natuurliefhebbers wijzen naar overbevissing als hoofdoorzaak, wijten anderen de massale sterfte aan klimaatverandering, dat ook invloed heeft op golfstromen. Hierdoor zouden de grote scholen sardines die normaal voor de Westkust leven hun heil ergens anders hebben gezocht.

Volgens de autoriteiten is het te vroeg om daar wat over te zeggen. Wat wel duidelijk is, is dat de situatie geen verband heeft met de recentste vogelgriepuitbraak in de regio, waaraan al meer dan 16000 Kaaps aalscholvers, maar ook Afrikaanse pinguïns zijn gestorven.