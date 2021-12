OM ontvangt 22.581 keer ondertekende aangifte tegen Willem Engel

Dikkeboom startte een burgerinitiatief omdat Engel zich volgens hem schuldig maakt aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting en uitingen met een terroristisch oogmerk. Hij omschrijft de Viruswaarheid-oprichter als „een buitengewoon storende factor in het debat rond de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen” en vindt dat Engel angst en verdeeldheid zaait onder de bevolking met zijn uitlatingen.

In de afgelopen maanden verzamelde Dikkeboom uitspraken van Engel die volgens hem strafbaar zijn en verzamelde deze in een openbare aangifte die hij plaatste op aangiftewillemengel.nl. Sinds 22 november is die door 22.581 mensen ondertekend.

Engel is van mening dat de aangifte vals is: volgens hem staan er geen strafbare feiten in. „Ik probeer het debat scherp te voeren, maar ga nooit over de lijn”, zo liet hij eerder weten.