Man ontving met vervalste facturen 240.000 euro van Belastingdienst

De FIOD kreeg een signaal van de Belastingdienst dat er iets niet klopte. De man is een ondernemer en het vermoeden is dat hij omzetbelasting terugvroeg bij de fiscus waarbij hij gebruik maakte van vervalste facturen. Hij deed dus alsof hij grote investeringen deed en vroeg de btw terug. Hierdoor kreeg hij ongeveer 240.000 euro aan btw terug voor investeringen die hij niet had gedaan.

Het huis van de man is doorzocht, net als het bedrijfsadres in de gemeente Woerden. Er is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie.