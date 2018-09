'Winkels stoppen verkoop babymelkpoeder'

,,Er wordt ontzettend veel gestolen, en ook mensen die wél betalen zorgen voor steeds meer overlast", zegt Bert van Steeg van Detailhandel Nederland tegen het AD. ,,Ze accepteren niet dat het op is, of dat er maar één pak per persoon wordt verkocht." Er is vooral in China veel vraag naar Nederlandse babyvoeding.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik