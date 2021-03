Lees hem hier: de speciale verkiezingskrant van de politieke kopstukken

Even de baas zijn van de krant. Of langer. „Jaartje ruilen, Paul?”, zegt plaaggeest Geert Wilders (PVV), die al jaren op de hoofdredactionele zetel aast. Van een evenement met ballonnen, spindoctors en collega’s in partijpolo’s kan nu natuurlijk geen sprake zijn. Geen speurhonden die aan printers snuffelen, en zwijgzaam loerende mannen met oortjes. In de hal slechts twee wijkagenten achter hun elfde bakkie koffie, en gasthoofdredacteuren die elkaar in een vijf uur durende estafette afwisselen.

Pesterijen

Evengoed barsten de concurrentie-pesterijen los. Nieuwkomer Wopke Hoekstra (CDA) plukt een VVD-pagina van een printer en oppert dat die meteen wel door de shredder kan. Met een grijns van oor tot oor zet Mark Rutte (VVD) zijn handtekening boven die van Geert Wilders op de redactiepilaar. „Baas boven baas.”

Lilianne Ploumen (PvdA), die het kwintet vervolmaakt: „Ik neem het krantmaken heel serieus, met een pagina Privé!”

