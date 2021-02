Nederlanders opgepakt na drugsinval Malaga

De ‘Guardia Civil’ arresteerde in totaal vier personen in operatie ‘Conga’ en vond 175 kilo hasj, verstopt in een industriële airconditioner, zo meldde de Spaanse politie zaterdag in een verklaring. De drugs zijn in beslag genomen.

Op beelden is te zien dat zwaarbewapende eenheden loodsen binnengaan. In het magazijn dat de Nederlandse criminele organisatie gebruikte, werd eerder – zo werd geconstateerd nadat het gebouw al langere tijd werd geobserveerd – een airconditioner op een pallet naar binnen gereden. Die werd enkele dagen later opgehaald door een vrachtwagen van een internationaal transportbedrijf

Nadat de truck met oplegger was onderschept en de lading werd gecontroleerd, vond de politie in de klimaatregelaar vijf juten balen met in totaal zo’n 175 kilo hasj. De organisatie zou vaker complete airco’s het pand inrijden om vervolgens daar het binnenwerk te verwijderen en er blokken hasj in te leggen.

Er werd ook een persoon van Spaanse afkomst gearresteerd die zou optreden als tussenpersoon voor de Nederlandse organisatie en de Marokkaanse producent. De vrachtwagenchauffeur – wat zijn nationaliteit is, werd niet bekendgemaakt – werd eveneens opgepakt.

Hasjbende

De Guardia Civil traceerde in samenwerking met de Nederlandse politie de leden van de hasjbende, die verantwoordelijk waren voor het vervoer van drugs van Spanje naar andere Europese landen, voornamelijk Nederland.

Spaanse agenten slaagden erin de twee Nederlandse verdachten te lokaliseren in een hotel in Benalmádena, vlakbij Malaga. Ze bezochten regelmatig industrieterrein Viso en agenten ontdekten dat ze veel veiligheidsmaatregelen hadden genomen om geen argwaan te wekken bij de autoriteiten.

De twee Nederlandse arrestanten verbleven steeds in Spanje in huurwoningen en in hotels, en deden zich voor als toeristen of zakenmannen, zo staat in de verklaring. De organisatie opereerde vanaf de kustregio rond Malaga en sloeg al langere tijd hun illegale waar op in huizen en industriële magazijnen.

Op dezelfde dag was er ook een inval bij een Frans drugskartel dat in het Zuid-Spaanse Malaga actief was.