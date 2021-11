Kabinet besluit toch tot vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling

Over het verbod werd lange tijd getwijfeld. Donderdag nog waren er op de betrokken ministeries verschillende geluiden te horen of er wel of geen verbod zou komen. Donderdagavond volgde nog een oproep van de burgemeesters of toch landelijk vuurwerk te verbieden. Het kabinet is daar vrijdag tijdens de ministerraad volgens ingewijden in meegegaan.

De afweging was volgens betrokkenen lastiger dan vorig jaar, toen er ook een vuurwerkverbod werd ingesteld. Het verbod van vorig jaar kwam er, omdat de druk op de zorg toen niet nog meer moest oplopen. De ziekenhuizen konden gewonden die tijdens een jaarwisseling door vuurwerk vallen er niet bij hebben.

Dit jaar is veel lastiger vast te stellen of een verbod wel echt nodig is om te hoge druk op de zorg te voorkomen, melden ingewijden. De onderbouwing vanuit het ministerie van Volksgezondheid en de zorg vrijdag zou cruciaal zijn, was de verwachting vooraf. Het kabinet heeft dus uiteindelijk toch besloten om vuurwerk te verbieden, waardoor het voor het tweede jaar op rij een vuurwerkloze jaarwisseling wordt.

Demissionair premier Rutte zei eerder in een debat al dat er wel een compensatie zou komen voor vuurwerkverkopers als er weer een verbod zou komen. „Mocht het zo ver komen, dan geldt er uiteraard ook financiële compensatie voor de sector”, zei Rutte dinsdag.

Sinds begin december 2020 was sowieso al een groot deel van het vuurwerk verboden. Alleen siervuurwerk is sindsdien nog toegestaan, zo had het kabinet al voor de coronapandemie besloten. Knalvuurwerk zoals rotjes, vuurpijlen, knalstrengen en enkelschotsbuizen zijn daardoor al uit den boze. Vuurwerkverkopers mogen deze producten ook niet meer in bezit hebben of verkopen.