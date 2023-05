Adidas onder vuur nadat mannelijk model badpak showt: ’Moet ik het borsthaar apart bestellen?’

Het badpak maakt deel uit van de ’Pride 2023’-collectie. Hetzelfde mannelijke model is ook te zien in een jurk uit de collectie en in verschillende shirts.

De keuze om een mannelijk model vrouwelijke kledingstukken te laten showen, valt niet in goede aarde. Op Twitter is de hashtag ’BoycottAdidas’ inmiddels in het leven geroepen. „Ik ben klaar met Adidas”, schrijft podcastmaker Graham Allen in hoofdletters op zijn account.

’Genoeg is genoeg’

Ene Jacqueline laat weten: „Ik heb borsten, heupen en geen behoefte aan een extra zakje stof rond mijn schaamlippen. Dit is vrouwen cancelen en ik boycot Adidas en Nike. Genoeg is genoeg.”

Ⓒ Adidas

Julia vraagt zich af of de sok om het kruis op te vullen bij de prijs inbegrepen zit. „Het lijkt er niet op dat ik een penis heb om het op te vullen. En moet ik het borsthaar apart bestellen?” Johnny Midnight: „Adidas ging woke, raak nu maar blut. Waarom zouden bedrijven dit doen?”

Transvrouw

Eerder was Nike al de gebeten hond toen Dylan Mulvaney, een transvrouw, in een reclamefilmpje sport-bh’s promootte. De brouwer van Budweiser-bier maakte gebruik van hetzelfde model en kreeg ook de volle laag.

Adidas heeft zelf nog niet gereageerd op de ophef.