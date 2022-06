Geslaagde Arriva-machinisten wachten op vergunning: minder treinen

Dat betekent dat vervoerder Arriva deze werknemers niet mag inzetten en daardoor donderdag en waarschijnlijk ook vrijdag minder vaak treinen kunnen laten rijden.

„We hadden deze mensen al ingepland, want normaliter duurt het verstrekken van de machinistenvergunningen een paar dagen. Op dit moment duurt het dus langer”, meldt woordvoerder Nikkie Smit van Arriva.

’Vervelend’

„Het is natuurlijk niet fijn dat je gekwalificeerde mensen klaar hebt staan en vervolgens niet kan inzetten omdat de officiële papieren nog niet binnen zijn. En dat de consequentie daarvan is dat je lijnen moet schrappen wegens personeelstekort. Dat is voor reizigers erg vervelend”, aldus Smit.

„Voor reizigers in het noorden houdt dit in dat er meerdere ritten vervallen op de trajecten Groningen-Delfzijl, Groningen-Roodeschool-Eemshaven en Groningen-Winschoten-Bad Nieuweschans.”

Volgens een woordvoerder van ILT kan het gebeuren dat aanvragen vertraagd zijn omdat er iets aan ontbreekt. „Maar normaal gesproken moet het binnen 28 dagen geregeld kunnen zijn en staan we in nauw contact met de vervoerders. Wat Arriva betreft is het ergste leed geleden en gaat het nog om een paar vergunningen die nog verstrekt moeten worden.”

Hoger ziekteverzuim

Smit „Het is goed om te zeggen dat er bij ons geen sprake van een structureel personeelstekort onder onze machinisten is. Wel hebben we op dit moment nog te maken met een hoger ziekteverzuim, door onder andere achterstanden in de zorg en zomerverlof.”

NS en ProRail

NS heeft momenteel 1100 vacatures, verspreid over alle bedrijfsonderdelen. Denk hierbij aan functies als monteur, veiligheid & service-medewerker en it’er. Daarnaast heeft NS dringend behoefte aan machinisten en conducteurs. Onlangs maakte de treinvervoerder bekend vanaf 13 juni op één traject minder vaak te kunnen rijden vanwege het tekort aan mensen en dat de prestigieuze tienminutentreinen in de Randstad om het kwartier gaan rijden. Dit jaar zijn inmiddels 220 mensen begonnen aan de opleiding tot machinist of hoofdconducteur, terwijl er meer dan vijfhonderd opleidingsplekken beschikbaar zijn.

Ook spoorbeheerder ProRail heeft te maken met een tekort aan personeel. Al enkele malen zijn er noodgedwongen treindiensten geschrapt omdat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd omdat er te weinig bezetting was op de verkeersleidingspost. ProRail heeft nog zeker zestig vacatures openstaan die niet binnen korte tijd allemaal vervuld zullen worden. In totaal telt ProRail twaalf verkeersleidingsposten, waar zo’n 750 mensen werken. Op dit moment zijn alle posten structureel onderbezet en de werkdruk is hoog.