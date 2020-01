Doden en gewonden door ontploffing chemische fabriek Spanje

Het lichaam lag onder het puin. Het gaat waarschijnlijk om een medewerker. Het andere slachtoffer viel volgens de autoriteiten toen een weggeslingerd stuk metaal kilometers verderop een appartementencomplex raakte.

Na de explosie brak dinsdag brand uit in het complex bij de stad Tarragona, in het noordoosten van het land. Op videobeelden is een enorme vuurbal te zien terwijl de grond trilt. „We hoorden een erg zware ontploffing. Alles trilde en de ramen gingen kapot. Ik weet niet hoe ik aan een hartinfarct ben ontkomen”, zegt een 85-jarige omwonende.

Honderden brandweerlieden werkten ’s nachts door om het vuur onder controle te krijgen. Er zouden zeker acht mensen gewond zijn geraakt. „Dit wordt nog eens onze dood”, zuchtte een man die gebroken glas opruimde op zijn balkon. Hij stelde dat het „niet gezond” kan zijn om zo dicht bij de fabriek te wonen. „Mijn partner, die 43 is, heeft twee soorten kanker gehad en we kunnen geen kinderen meer krijgen.”

Tarragona ligt zo’n tachtig kilometer ten zuidwesten van Barcelona.