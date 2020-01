Enorme explosie in chemische fabriek Spanje

Volgens Spaanse media zou het advies gelden voor ruim een miljoen Spanjaarden.

Een grote rookpluim is tot in de verre omgeving te zien. Volgens de autoriteiten is vooralsnog niet gebleken dat er giftige dampen zijn vrijgekomen.

Er zijn zeker vier gewonden, volgens de brandweer hebben ze ernstige brandwonden opgelopen. Het treinverkeer in de regio ligt stil.

Rond 19.15 uur lieten de autoriteiten weten dat de inwoners van Tarragona, Salou, Vilaseca, Reus, Constantí, El Morell en La Canonja. Alleen al in de agglomeratie van Tarragona wonen bijna 800.000 mensen. Alarmsirenes zouden volgens lokale media pas een uur na de explosie zijn geactiveerd.

Tarragona ligt zo’n tachtig kilometer ten zuidwesten van Barcelona.