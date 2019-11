Koala Lewis herenigd met vrouw die hem redde uit vuurzee

„Het was beangstigend om hem te zien met al die vlammen om hem heen. Hij zag er volkomen weerloos uit”, vertelt Doherty aan 9News. „Ik wist dat ik iets om hem heen moest slaan, dus trok ik mijn shirt uit om hem mee te bedekken. Daarna probeerde ik hem gewoon zo snel mogelijk uit het vuur te krijgen.”

Doherty noemde de koala Lewis, naar een van haar zeven kleinkinderen. Het tweetal werd donderdag herenigd in het Port Macquarie Koala Hospital, waar Lewis wordt behandeld.

Het dier was in dekens gewikkeld en droeg een zuurstofmasker - maar was fit genoeg om aan de eucalyptustakken die op zijn bed lagen te peuzelen. Het is desondanks niet zeker of dit hartverwarmende het verhaal een happy end zal krijgen. Volgens de artsen in het ziekenhuis is de kans dat Lewis zijn hachelijke avontuur overleeft 50-50.

Als hij het haalt, is het in elk geval nog een lange weg naar zijn herstel. Zijn voor- en achterpoten zijn verbrand. Daarnaast heeft hij brandwonden op zijn buik, borst en zijn neus.

Experts vrezen dat er al ruim 350 koala’s zijn omgekomen bij de bosbranden in het Australische New South Wales. Speciale reddingshonden worden ingezet om koala’s in nood in het gebied op te sporen.

Bij de bosbranden zijn inmiddels vier mensen omgekomen en honderden huizen zijn al in de as gelegd. Ruim 1300 brandweerlieden vechten dagelijks tegen de vlammen in Queensland en New South Wales.