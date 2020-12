Baby's waren al een schaars goed in Europa maar als gevolg van de coronapandemie gaat het geboortecijfer vooral in de zuidelijke landen nog harder onderuit. Ⓒ 123RF

LISSABON - ’Het is tijd om moeder te worden’. Dat push-bericht kregen honderden Portugese vrouwen afgelopen maand op hun telefoon. Afzender was een privé-kliniek waarvan de afdeling verloskunde al tijden een tekort aan klanten had.