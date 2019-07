Nieuwe adjudant voor koning Willem-Alexander

De koning heeft acht adjudanten die door Defensie voor een periode van drie tot vijf jaar worden uitgeleend. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Luitenant-kolonel Leontien van den Berg is benoemd tot adjudant van koning Willem-Alexander. Voor haar benoeming was zij werkzaam als hoofd van de Sectie Grote Oefeningen bij de Staf Commando Landstrijdkrachten in Utrecht.