Van U. wilde verklaren, maar kon niet

Volgens Pieterse was Van U. erg in de war en heeft de rechter het verhoor afgebroken. Het verhoor was vlak nadat Van U. een ontsnappingspoging had gedaan in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Scheveningen. Van U. werd daarop overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Daar reageerde Van U. volgens zijn advocaat geestelijk niet goed op. Het is niet bekend wat Van U. zou hebben willen verklaren.

Van U. heeft bekend dat hij zijn zus in januari heeft gedood in Rotterdam. Over de dood van Borst in februari 2014 in Bilthoven heeft hij geen bekentenis afgelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft eerder laten weten dat het een behoorlijk aantal aanwijzingen heeft die wijzen op de betrokkenheid van Van U. bij de dood van Borst. Zo is een haar op de jas van Borst hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de verwarde Van U., net als een DNA-spoor op haar pantykous.

Van U. zit momenteel in het Pieter Baan Centrum. Hij werkt daar volgens advocaat Pieterse mee aan het onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid. Hij neemt volgens haar medicatie tegen psychoses, wat bijzonder is omdat hij daar niet eerder mee heeft ingestemd.

De inhoudelijke behandeling van de zaak van Van U. begint naar verwachting in maart volgend jaar.