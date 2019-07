Doden door gifdrank in Costa Rica

Het gaat om veertien mannen en vijf vrouwen. Of er toeristen onder de slachtoffers zijn is niet duidelijk.

De met methanol vergiftigde drank zit in officiële flessen van lokaal populaire drankjes zoals Guaro Montano, Guaro Gran Apache, Aguardiente Estrella, Aguardiente Barón Rojo, Aguardiente Timbuka en Molotov Aguardiente.

De overheid adviseert inwoners en toeristen deze merken niet meer te drinken, zo schrijft de Tico Times

Bekijk ook: Dodental door illegale drank in India loopt op

De regering heeft inmiddels al 30.000 vergiftigde flessen uit de handel gehaald. Een klein beetje methanol zit er altijd wel in drank, maar in deze gevallen is het illegaal toegevoegd om geld te besparen.

Vergiftiging met methanol levert ernstige hoofdpijn op. In sommige gevallen leidt het tot blindheid en soms raakt iemand zelfs in coma. In negentien gevallen, voor zover bekend, is het fout afgelopen.

