Grijs, grauw en donker, maar uitzonderlijk warm

Amsterdam - In het zuidoosten van het land is zaterdag een temperatuur van ruim 16 graden aangetikt. Niet eerder was het op 14 november op een weerstation van het KNMI zo warm als vandaag. Dat betekent helaas niet dat het ook een prachtige dag is. In het overgrote deel van Nederland is het bewolkt, grauw en donker. Een voorbode voor het regenachtige weer van zondag.