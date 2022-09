Vrouw neergestoken in De Pijp in Amsterdam

De straat in De Pijp waar gestoken werd, is afgesloten. Ⓒ Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - Bij een steekpartij woensdagmiddag in de Amsterdamse wijk De Pijp is een vrouw gewond geraakt. Ze is volgens de politie met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte aangehouden.