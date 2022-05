Vliegtuig met 22 mensen aan boord verdwenen in Nepal

Amper een kwartier nadat het toestel opsteeg verdween de Twin Otter van de radar. Er wordt gezocht met twee helikopters, zo laat het ministerie van Binnenlandse Zaken weten. Aan boord van het toestel waren vier Indiërs, twee Duitsers en 13 Nepalese passagiers. Er was een bemanning van drie Nepalese vliegers aan boord.

Nepalese media melden dat er in de buurt van Jomsom een hard geluid is gehoord. Het leidt tot speculaties dat het toestel in het gebied is gecrasht. Op dezelfde route vloog in februari 2016 een toestel van Tara Air tegen een berg en verloren de 23 inzittenden het leven.