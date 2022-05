Vliegtuig waarschijnlijk neergestort in Nepal

DHC-6 Twin Otter

KATHMANDU - Een klein vliegtuig met 22 mensen aan boord is volgens plaatselijke media in Nepal neergestort. Het toestel van de particuliere luchtvaartmaatschappij Tara Air verdween op een binnenlandse vlucht van de toeristische stad Pokhara naar het circa 70 kilometer noordelijker gelegen Jomsom. Volgens de nieuwssite Routine of Nepal Banda hebben autoriteiten bevestigd dat het toestel is neergestort in de bergen in het district Mustang, niet ver van de eindbestemming van de vlucht.