NS: ’Geslaagde test automatische treinpiloot’

Onder toezicht van een machinist rijdt een trein op de automatische treinpiloot over de Hanzelijn. Het betreft een eerste experiment van de NS, waarbij een computer de trein laat rijden, remmen en stoppen op basis van een geprogrammeerde dienstregeling. Ⓒ ANP

UTRECHT - De NS heeft in de nacht van dinsdag op woensdag op de Hanzelijn voor het eerst een test met een automatische treinpiloot gedaan. De NS repte na afloop over een geslaagd experiment. De trein vertrok op tijd en kwam op tijd aan in Dronten op de vooraf ingestelde plek langs het perron.