Onderhandelingen over asielmaatregelen naderen kookpunt: betrokkenen waarschuwen voor kabinetscrisis

Kopstukken van de coalitiepartijen - Rutte (VVD), Kaag (D66), Hoekstra (CDA) en Bikker (CU) - zijn inmiddels aangehaakt en overleggen dagelijks om nog voor de politieke zomervakantie tot witte rook te komen. Volgens staatssecretaris Van der Burg is het nu een kwestie van politieke keuzes: „Omdat we echt alle informatie met elkaar gewisseld hebben de afgelopen maanden, en alle vragen zijn gesteld. Het is nu niet meer aan de ambtenaren, maar aan de politiek.”

Bekijk ook: Raad van State maakt het staatssecretaris weer moeilijk om asielzoekers met kansloze aanvragen uit te zetten

Europees verband

Al maanden soebatten VVD, D66, CDA en CU over een pakket waarmee grip moet worden verkregen op asiel en migratie, nu het stelsel door een torenhoge instroom, overvolle opvang en matige uitstroom vastloopt. Veel moet in Europees verband gebeuren, vinden alle vier de partijen. Maar over nationale ingrepen - vooral op het gebied van asiel - is veel meer discussie. Een stelsel met twee statussen (kansrijk en minder kansrijk), extra grenstoezicht en het niet na vijf jaar automatisch permanent maken van een verblijfsvergunning zijn nog altijd twistpunten.

D66 en CU zijn bijvoorbeeld ’niet principieel tegen’ zo’n stelsel met twee statussen voor asielzoekers, maar wegen bezwaren met betrekking tot de uitvoerbaarheid veel zwaarder dan VVD en CDA. Die partijen willen vooral de instroom beperken en de regels gelijktrekken met ons omringende landen, om te voorkomen dat Nederland als aantrekkelijker wordt gezien door migranten.

Politiek commentator Wouter de Winther wijst in Afhameren op de interessante rol van D66-minister Robbert Dijkgraaf in het migratiedebat:

Ongeduld

Het ongeduld verschilt per partij. Vanuit de VVD klinkt dat het echt deze vrijdag moet gebeuren. De liberalen zijn klaar met aanvullende vragen over haalbaarheid van maatregelen, terwijl alle feiten op tafel zouden liggen. De ’deadline’ van vrijdag wordt door D66 afgedaan als ’ketelmuziek’. „Het is nu een kwestie van keuzes maken”, merkt men bij die partij op.

Vanuit betrokken ministeries wordt gereageerd dat de liberale eis om uiterlijk vrijdag hom of kuit te geven een onderhandelingstechniek is en binnen CU klinkt dat het vooral een deadline voor de VVD zelf is. CU zou wel degelijk willen praten over maatregelen, maar is huiverig voor uitvoeringsproblemen. De kleinste coalitiepartij zou het zelfs geen ramp vinden als de gesprekken na de zomer zouden worden hervat.

Voorlopig koersen de hoofdrolspelers op een akkoord op vrijdag óf volgende week vrijdag, als de ministerraad voor het laatst voor de zomer bijeenkomt. Van der Burg zelf hoopt deze week nog een akkoord te bereiken: „Ik zie vier constructieve partijen om tafel, dus we gaan er gewoon uitkomen.”

Uit navraag bij alle betrokken partijen blijkt dat witte rook en een kabinetscrisis dicht bij elkaar liggen nu onderhandelingen een kookpunt naderen. „Het is nu aan partijleiders om knopen door te hakken, dat wordt echt heel spannend”, zegt een goed ingevoerde coalitiebron. Een andere ingewijde stelt dat er met alle scenario’s rekening moet worden gehouden, dus ook met het scenario dat een van de partijen uit het kabinet stapt.