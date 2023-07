Verdachten (72 en 73) vrijgesproken van betrokkenheid bij moord pakketbezorger (23)

Het slachtoffer werd op 12 april 2021 dood aangetroffen in zijn bestelbus in Amsterdam Noord. Uit onderzoek bleek dat hij vier maanden lang voor zijn dood intensief was geobserveerd door de twee bejaarden.

De rechtbank vindt in tegenstelling tot het OM dat daarmee nog niet vaststaat dat de mannen wisten dat het slachtoffer zou worden vermoord. Zeev K. zag de pakketbezorger voor zijn ogen doodgeschoten worden tijdens zijn laatste observatie. De rechtbank gelooft zijn bewering dat hij niet wist dat dat stond te gebeuren.

Zeev K. hielp de schutter weliswaar om het lichaam van het slachtoffer in de bus te tillen, maar dat vindt de rechtbank geen bewijs voor betrokkenheid bij de moord zelf.

Lech T. huurde de auto’s die tijdens de observaties werden gebruikt, maar dat levert op zichzelf niet voldoende bewijs op voor betrokkenheid bij de moord, oordeelt de rechtbank.

De verdachten hadden twee weken geleden een rollator en een rolstoel nodig om hun plek in de verdachtenbank te bereiken. Als de rechtbank het OM had gevolgd in de eis, was de kans dat ze de gevangenis nog levend zouden verlaten uiterst klein.