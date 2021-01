Kaelah (19) dood na vermoedelijke haaienaanval bij Waihi Beach

Columns & Opinie

Hester geeft thuisonderwijs: Geef ze alsjeblieft iedere woensdag vrij

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws en in de media. Dit keer over het thuisonderwijs, waar menig ouder toch wel mee worstelt. Woensdag had haar dochter van 6 een studiedag. „Waar ik het normaal altijd vrij storend vind, zulke dagen al zo snel na de vakantie, omarmde ik dez...