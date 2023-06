VS vrezen onrust in aanloop naar proces Trump

Trump wordt onder meer verdacht van het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis. Hij omschrijft zijn vervolging zelf als een politiek gemotiveerde heksenjacht die moet voorkomen dat hij weer president kan worden. Trump wordt dinsdag verwacht bij de rechtbank.

De autoriteiten houden scherp in de gaten wat voor protestacties worden gepland, schrijft The Washington Post. Zo zou een lokale tak van de extreemrechtse Proud Boys dinsdag willen demonstreren bij de rechtbank. Leiders van die groep zijn eerder al veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool na de door Trump verloren presidentsverkiezingen.

Sommige aanhangers hinten op een nieuwe escalatie van protesten. De Republikeinse politica Kari Lake plant maandagavond een manifestatie in Palm Beach om Trump te steunen. Ze omschreef de vervolging van haar partijgenoot afgelopen weekend als een oorlog. „Als jullie president Trump willen pakken, moeten jullie langs mij en 75 miljoen andere Amerikanen”, aldus Lake op een partijconferentie.

Miami heeft politiemensen alvast verboden om dinsdag vrij te nemen. Agenten die normaliter in burger werken, moeten volgens de krant dit keer een uniform dragen. Dan kunnen ze in noodsituaties sneller uitrukken. Ook worden sociale media gemonitord om te kijken wat aanhangers van de oud-president plannen. Trump wil zelf enkele uren na zijn voorgeleiding gaan speechen bij zijn golfclub in New Jersey.