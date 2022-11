Verstekelingen ontdekt op roer van tanker na tocht van 3000 kilometer

De mannen hadden symptomen van onderkoeling en uitdroging. Ze werden bij aankomst in de haven van Las Palmas overgebracht naar het ziekenhuis. De tocht naar Spanje duurde 11 dagen. Het schip vertrok uit de Nigeriaanse hoofdstad Lagos.

De Spaanse reddingsdiensten deelden foto’s van de bijzondere gebeurtenis. Het is niet voor het eerst dat verstekelingen op deze manier Spanje proberen te bereiken. In 2020 maakte een 14-jarige Nigeriaanse eenzelfde soort reis op het roer van een schip.

,,Het is niet de eerste keer en het zal ook niet de laatste zijn”, aldus journalist Txema Santana in een tweet. De reder was in eerdere gevallen verantwoordelijk voor het terugbrengen van de drenkeling naar het startpunt, benadrukt hij.