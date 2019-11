’Oude rotten’ pakken dieven

Oud-politieagenten zijn door de gemeente Amstelveen gevraagd de criminaliteit zoals inbraken en autokraken aan te pakken. Iedere dag zijn zij op pad. Ⓒ Anko Stoffels

Amstelveen - Een team van oud-politieagenten, ingehuurd door de gemeente Amstelveen om het aantal inbraken en autokraken aan te pakken, levert verbluffende resultaten op. Het aantal woninginbraken en pogingen daartoe is met 35 procent gedaald sinds het team actief is. Het aantal autokraken is met een daling van 46 procent zelfs bijna gehalveerd.