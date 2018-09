FT laat beurzen duiken met foute ECB-tweet

Dat zou inderdaad een 'schokkend besluit' zijn, want de vrijwel de complete markt rekende op een verlaging van de depositorente (het tarief dat banken betalen om geld bij de ECB te stallen. Daarop doken de beurzen omlaag en spoot de euro omhoog.

Niet lang nadat de foutieve tweet was uitgestuurd, bleek dat de ECB de depositorente wel degelijk verlaagt, van -0,2% naar -0,3%. De krant heeft de tweet uiteraard snel verwijderd, maar zakenzender CNBC had 'm al onderschept.

BREAKING: Euro soars on FT tweet leaking ECB decision early https://t.co/pn5Zf62kXf pic.twitter.com/Itw7gflvy4 — CNBC International (@CNBCi) 3 december 2015De zakenkrant kreeg het op sociale media onmiddellijk zwaar te verduren. 'Marktmanipulatie' zo meenden sommige partijen. De krant verontschuldigde zich later in een andere tweet. Het bericht was 'foutief' gepubliceerd:

Correction: please ignore earlier tweet headlined "ECB leaves rates unchanged in shock decision". This was published in error. — FT Markets (@FTMarkets) 3 december 2015

De krant bood later ook in een stuk op de site excuses aan voor de fout en kondigde aan opnieuw te gaan kijken naar het werkproces 'om ervoor te zorgen dat zo'n fout niet nogmaals gemaakt kan worden'.

Het blijkt dat het gepubliceerde stuk één van twee vooraf geschreven artikelen was, afhankelijk van wat de ECB zou doen zou dan één van twee versies online komen. De verkeerde versie werd echter te vroeg gepubliceerd, en bovendien automatisch direct getwitterd.